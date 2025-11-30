„Diese Leidenschaft hat das Ganze hier, den Zoo Club, geschaffen“

Der ZOO Club am Waagplatz 7 in Klagenfurt hat sich mit einem besonderen Konzept in der Gastro- und Eventszene etabliert. Dahinter stecken zwei Größen, die ihr Herzblut und ihre Leidenschaft in das Projekt einfließen lassen.

5 Minuten hat Christian Gruber und Pindi Mahal zum Interview getroffen, um ihren spannenden Werdegang und die Philosophie hinter Klagenfurts angesagtem Musik-Hotspot zu beleuchten.

Power-Duo aus Klagenfurt

Christian Gruber und Pindi Mahal kennen sich seit rund 20 Jahren, kennengelernt in Klagenfurts damaligem „Pankratz“. Schnell merkt man im Gespräch mit den beiden, dass die Gastro- und Eventbranche ihr Leben ist. Vor dem ZOO Club hatte Chris schon 13 Jahre lang einen Club. Pindi ist seit rund 25 Jahren in der Gastronomie, war Bar-Chefin und bis 2016 als Kellnerin aktiv. Sie ist das Gastro-Herz des Teams. Ihre gemeinsame Reise begann 2010. Nach Christians erster Veranstaltung 2006 und einer Babypause übernahmen sie für 13 Jahre das Künstlerhaus, wo sie Wochenendveranstaltungen und das Café managten – er für die Events, sie für die Gastronomie.

„Wir hatten auch Höhen und Tiefen miteinander“

Auf das Paar kam eine Wende zu: „Die Nachtgastro war ja abgedreht, das war nicht einfach, wir sind es gewohnt, viel und gerne zu arbeiten“, erzählen sie. Nach den Herausforderungen während der Pandemie und weiteren Komplikationen mit dem Kunstverein nach der Coronazeit, trafen sie eine Entscheidung: Das Künstlerhaus-Kapitel war beendet. Eine Neuorientierung stand vor der Tür. Durch einen Zufall stießen sie auf die jetzige Location des ZOO Clubs – und waren sofort begeistert. Nach intensiven, sechsmonatigen Umbauarbeiten, die aus dem Rohbau einen coolen Club machten, eröffneten sie im April 2024. 5 Minuten berichtete. „Wir hatten auch Höhen und Tiefen miteinander, aber diese Leidenschaft zueinander hat das Ganze hier, den ZOO Club, geschaffen.“ Die Umbauarbeiten haben rund sechs Monate gedauert.

Besonderes Konzept

Der ZOO Club ist kein Club mit festem Programm. Das Herzstück des Konzepts ist die Unterstützung junger, visionärer Künstler. „Wir geben jungen Veranstaltern die Möglichkeit Füße zu fassen. Wir haben so viel junge Menschen, die auch mit der Zeit gehen und die können den Club mieten und bekommen von uns alles zur Verfügung gestellt. Wir haben wirklich junge Menschen, die gute Visionen haben aber wenig Erfahrung und denen greifen wir unter die Arme“, betont Chris im Gespräch. Die Veranstaltungen werden individuell auf die DJs abgestimmt. „Wir versuchen damit frischen Wind zu bringen und neue frische Ideen zu supporten“, erzählen die beiden.

Abwechslungsreiches Programm

Das Programm ist maximal abwechslungsreich. Es wird nie an einem Wochenende zweimal dieselbe Musikrichtung gespielt. Von Drum & Bass-Legenden wie Ed Rush bis hin zu internationalen Künstlern wie Millionstylez und lokalen Größen, die bereits die Besucher des Clubs begeisterten – der Eventkalender bietet so einiges. Die Betreiber betonen, dass man immer die Website, sowie auch die Social Media Kanäle im Blick haben sollte, um up2date zu sein. Im Zoo Club steht die Musik im Vordergrund: Von Drum & Bass, Techno, House, Reggae, Reggaeton, Psy Trance/Goa, Dubstep, Hiphop, Jungle bis hin zur zweimal jährlich stattfindenden 90er-Party ist alles dabei. Doch nicht nur den Großen wird etwas geboten. Es gab schon „Kids-Raves“, bei denen sich Kinder im geschützten Rahmen als DJ ausprobieren durften. Auch herrscht hier eine Art „Digital Detox“, der Club bietet nämlich kein WLAN an. „Kommt zurück ins Sein, taucht ein in die Musikkultur, seid im Hier und Jetzt!“, ist die Message. Es soll wie eine Auszeit sein und ein Exit vom Alltag, an diesem Ort kann man sich von der Musik tragen lassen.

