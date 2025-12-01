Mehr als 200 Personen eröffneten beim 22. KLC-Adventlauf sportlich die Adventzeit. Tomažin und Mlekuž siegten über 10 km, Ragonese und Ritter über 5 km – vom Nachwuchs bis zu den Masters gab es spannende Rennen.

Über 200 Läuferinnen und Läufer nutzten den 22. KLC-Adventlauf, um sportlich in die Adventzeit zu starten. Auf der 10-Kilometer-Strecke siegten die Slowenen Marko Tomažin in 35:11 Minuten und Manca Mlekuž in 39:43 Minuten und setzten sich deutlich von der Konkurrenz ab. Auch die 5-Kilometer-Distanz war hart umkämpft: Matteo Ragonese (KLC) sicherte sich in 17:22 Minuten den Sieg bei den Herren, während Kathrin Ritter (HSV-Triathlon) bei den Frauen nach 19:23 Minuten als Erste ins Ziel kam.

Dutzende Altersklassen am Start

Für Nachwuchsläufe wie auch für die Altersklassen von U8 bis zu den Masters waren spannende Duelle garantiert. Talente wie Felix Groneberg, Lara Sunitsch und Timijan Tronelj zeigten vielversprechende Leistungen. Der Adventlauf überzeugte durch eine breite Teilnahme und sportliche Vielfalt, von den jüngsten Nachwuchsläufern bis hin zu den Masters.