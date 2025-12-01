Cool: Coca-Cola Truck macht Halt in Klagenfurt

Die Vorweihnachtszeit rückt immer näher – und der beliebte Coca-Cola-Truck tourt wieder durch Österreich. Am 4. Dezember macht er einen Halt in Klagenfurt.

Für viele rückt die schönste Zeit im Jahr wieder näher: Weihnachten. Eine Zeit der Gemeinschaft und Sinnlichkeit – und was gehört für die Österreicher dazu? Richtig, der Coca-Cola-Weihnachtstruck. Ab Mitte November bis kurz vor Weihnachten macht er wieder eine Tour durch das ganze Land. Am 4. Dezember macht er Halt in Klagenfurt… und zwar vor dem Billa Plus am Südpark Parkplatz. Von 16 bis 20 Uhr findet das Event statt. Um 17 Uhr wird der Truck einfahren.

Coca-Cola-Weihnachtstruck: Gemeinsam helfen

Im Mittelpunkt der Aktion steht vor allem eines: Wohltätigkeit. Der Erlös aus dem Verkauf von Coca-Cola-Weihnachtsartikeln geht an das Ö3-Weihnachtswunder. Damit werden Familien in Not durch den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds unterstützt.

