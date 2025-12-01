Gemeinsam stark: Klagenfurt-Crowd macht Herzensprojekte möglich

20 erfolgreich umgesetzte Projekte, mehr als 76.000 Euro Unterstützung und unzählige kreative Ideen: Die Klagenfurt Crowd der Stadtwerke Klagenfurt (STW) unterstützt auch heuer wieder Vereine mit einem 500 Euro Weihnachtsbonus.

Egal ob Turnierteilnahmen, neue Vereinsbekleidung oder die Förderung gemeinnütziger Initiativen – diese Plattform der STW hat sich seit dem Start 2022 als wertvolle Kapitalhilfe für Vereine etabliert. Die Klagenfurt-Crowd ist eine Online-Crowdfunding-Plattform der STW Klagenfurt für Vereine in und rund um Klagenfurt. Sie hilft dabei, gemeinnützige oder kulturelle Projekte durch die Unterstützung vieler Menschen Wirklichkeit werden zu lassen.

Herzensprojekte

Bisher haben sich Vereine und Initiativen aus den Sparten Sport, Kunst, Gesundheit und Tierschutz erfolgreich dieser „Schwarmfinanzierung“ bedient. Alle Projektwerber haben gemein, dass es ihnen um echte Herzensprojekte geht. Ein Beispiel dafür ist Christine Gerold, die mit Hilfe des Crowdfundings knapp 6000 Euro für ihren Kindergarten „Herzalzeit“ gesammelt hat. In diesem Waldgarten inmitten der Natur werden 18 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren betreut.

Tolle Aktion für Vereine und Institutionen

Mit Unterstützung des gesammelten Geldes sollen Forscherstation, Kinderwerkstatt und eine kreative Malstation weiter ausgebaut werden. Mit ihren Erfahrungen möchte die Gründerin andere Vereine und Institutionen zum Mitmachen animieren: „Zu erleben, wie viele wunderbare Menschen an den Waldgarten Herzalzeit glauben und uns auf diesem Weg begleitet haben, war einfach überwältigend. Wir sind unendlich dankbar für diese Erfahrung und würden jederzeit wieder ein Projekt auf der Klagenfurt-Crowd starten. Die Weihnachtsaktion bietet hier den optimalen Anlass.“

Wie kann man mitmachen und sich den Weihnachtsbonus sichern? Die Klagenfurt Crowd lebt vom Mitmachen. Wer ein Projekt unterstützen möchte, findet auf der Website laufende Initiativen, die auf jede Form der Hilfe zählen. Und wer selbst eine gute Idee für die Gemeinschaft hat, kann jederzeit ein eigenes Projekt starten: Vereine aus Klagenfurt und Umgebung melden ihr Wunschvorhaben bis 31. Dezember 2025 auf der Webseite klagenfurt-crowd.at an.

Jedes Projekt, das bis 31. Jänner 2026 an den Start geht, erhält einen Geburtstagsbonus von 500 Euro bei einer Mindestzielsumme von 2000 Euro.

Wunschvorhaben aufmerksam zu machen, damit sie es finanziell unterstützen. Bei erfolgreicher Finanzierung geht die Summe direkt an den Verein. Wird das Ziel nicht erreicht, erhalten alle Unterstützer ihr Geld zurück.

Was versteht man unter Crowdfunding?

Das ist eine Form von Finanzierung (englisch: „funding“), bei der über spezielle Plattformen eine Menge von Menschen (englisch: „crowd“) angesprochen und dazu aufgerufen wird, sich an Projekten, Produkten oder auch Startups finanziell zu beteiligen. Bei dieser „Schwarmfinanzierung“ werden im Vorfeld die benötigte Summe und erwartbare Gegenleistungen kommuniziert. Bei Erreichen der Summe erfolgt die Projektumsetzung, bei Nichterreichen fließt das Geld an die Beteiligten zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 11:24 Uhr aktualisiert