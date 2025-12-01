Klagenfurter Transportunternehmen schlittert in die Insolvenz

Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Montag ein Konkursverfahren über ein Unternehmen aus Klagenfurt eröffnet. Vier Dienstnehmer und 16 Gläubiger sind betroffen.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) am Montag berichten, wurde über das Vermögen von Darko Cvijic ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Der Schuldner betreibt ein Transportunternehmen, verbunden mit dem Handel sowie Kurierdienstleistungen. Von der Insolvenz sind 16 Gläubiger und vier Dienstnehmer betroffen.

Zwei Verhandlungen geplant

Die Höhe der Passiva beläuft sich auf 144.053 Euro, während die Aktiva 6.000 Euro betragen. Die Gründe der Insolvenz sind aktuell noch nicht bekannt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 12. Jänner 2026 über den KSV1870 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Klaus Haslinglehner, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung finden am 19. Jänner 2026 und die Sanierungsplantagsatzung am 27. Jänner 2026 am Landesgericht Klagenfurt statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 13:17 Uhr aktualisiert