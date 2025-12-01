Vertrag unter Dach und Fach: Ironman bleibt bis 2031 in Kärnten

Die internationale Triathlon-Veranstaltung wird in den nächsten sechs Jahren weiterhin in Kärnten stattfinden. Das gaben die Kooperationspartner am Montag bekannt. Kein Wunder! Immerhin sorgt das Extremsportevent jährlich für 40.000 Nächtigungen in der Vorsaison und generiert eine Wertschöpfung von rund acht Millionen Euro. „Der Ironman und die Bilder, die weltweit ausgestrahlt werden, sind wichtige Botschafter für das Sport- und Tourismusland Kärnten“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der den Ironman schon selbst fünfmal erfolgreich beendet hat.

Die Ironman-Vertragsverlängerung wurde am Montag verkündet.

Kärnten sichert Ironman-Zukunft

Hinter dem langjährigen Erfolg der Veranstaltung stehe insbesondere die hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, erläutert wiederum Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP): „Vom Veranstalter über die Behörden bis hin zu den Blaulichtorganisationen – das enge Zusammenspiel aller macht diese Veranstaltung überhaupt erst möglich und letztlich auch so erfolgreich.“ Jahr für Jahr wird dafür die gesamte Infrastruktur vor Ort aufgebaut, Straßen gesperrt und das Event laufend weiterentwickelt. Ein großer organisatorischer Aufwand, der sich jedoch auszahle, so Schuschnig und Ironman-Race-Direktor Felix Eichenberger ergänzt: „Der Ironman Kärnten steht für Qualität und zeigt, was möglich ist, wenn Tourismus, Politik und Veranstalter an einem Strang ziehen.“ Laut dem nunmehrigen Kooperationsvertrag werden die Kärnten Werbung, die Sportkoordination des Landes, der TVB Klagenfurt und die Wörthersee Tourismus GmbH die Sportgroßveranstaltung jährlich gemeinsam mit 390.000 Euro unterstützen.

Sportevent wichtig für Kärntens Tourismus

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, ging auf die Bedeutung der Bilder vom Ironman ein, die weltweit ausgestrahlt werden. Helmuth Micheler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Klagenfurt, sagte: „Der Ironman ist unverzichtbar für Klagenfurt und trägt zur Belebung der Vorsaison bei […]“ Und Peter Peschel, Geschäftsführer Wörthersee Tourismus, ergänzte: „Der Ironman wird in der schönsten Sportregion Europas ausgetragen. Die Sportlerinnen und Sportler sind unsere wichtigsten Testimonials.“ Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) hob abschließend hervor: „Der Ironman ist nicht nur eines der größten Events in Klagenfurt, sondern übt auch eine Faszination aus, die alle mitreißt.“