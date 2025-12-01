Klagenfurt baut alte Volksschule zum moderner KITA um

In der Dammgasse im Norden von Klagenfurt wird derzeit ein neues KITA-Haus gebaut. Schon im kommenden September ziehen dort zwei Gruppen ein. Das Gebäude war früher eine städtische Volksschule.

„Der Bedarf nach Betreuung von ein- bis dreijährigen Kindern ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen und es ist uns wichtige Aufgabe und Herzensanliegen zugleich, im Bereich der Kinderbetreuung beste Rahmenbedingungen und Infrastruktur zu bieten“, betont Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Die ehemalige Volksschule in der Dammgasse wurde daher komplett saniert, entkernt und ist nun so aufgebaut, dass es ideale Rahmenbedingungen für die Betreuung der Kleinsten bietet. Von der Bodenheizung bis zu flexiblen Möbeln sowie einer kleinkindgerechter Gestaltung der Räume und einem Grünbereich mit Spielgeräten.

Eröffnet wird 2026

„Mit einem eigenen KITA-Haus geht die Stadt neue Wege in der frühkindlichen institutionellen Entwicklung“, bestätigt auch die interimistische Leiterin der Abteilung Kindergärten und Horte der Stadt Klagenfurt, Sabine Tauschitz-Sickl. Eröffnet wird das KITA-Haus in der ehemaligen Volksschule 4 in der Dammgasse im September 2026. „Mit dem Beginn des neuen Kindergartenjahres ziehen vorerst die zwei KITA-Gruppen des Kindergarten REGENBOGEN in der Morogasse ein“, erklärt Thomas Valent, Leiter der Abteilung Bildung der Stadt Klagenfurt.

Aus für Kindergarten Morogasse

Die derzeitigen vier Kindergartengruppen bleiben bestehen. Neue Aufnahmen im „Haus des Kindes“ in der Morogasse gibt es jedoch nicht, der Standort wird 2029 aufgelassen. „Alle Kinder, die derzeit den Kindergarten in der Morogasse besuchen, können bis zum Wechsel in die Volksschule an diesem Standort bleiben“, versichert Stadtrat Petritz abschließend. Anstelle der Morogasse stehen dann die nahe gelegenen städtischen Kindergärten Annabichl und Feldkirchner Straße zur Verfügung. Das Gebäude in der Morogasse geht an die Eigentümerin zurück.