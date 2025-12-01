Skip to content
/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Isolar Standort in Klagenfurt.
Am Foto: Der Standort des Isolierglaserzeugers in der Schwendnergasse.
Klagenfurt
01/12/2025
Isolierglaserzeuger sperrt zu: 90 Beschäftigte verlieren Arbeit

Hiobsbotschaft kurz vor Weihnachten: Der Isolierglaserzeuger "Isolar" schließt bis zum Jahresende seinen Standort in Klagenfurt. 90 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz.

Unternehmensangaben zufolge, hat sich die Wirtschaftslage in Österreich merklich verschlechtert. Trotz großer Anstrengungen gelang es nicht, die stark gestiegenen Ausgaben auszugleichen. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete der Standort in Klagenfurt einen Verlust von rund 2,5 Millionen Euro. Daher sah man sich zu der Entscheidung gezwungen. Die Hallen wurden bereits verkauft, bestätigte Geschäftsführer Andreas Winter von der deutschen Arnold-Glas-Gruppe gegenüber dem ORF.

