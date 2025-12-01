Isolierglaserzeuger sperrt zu: 90 Beschäftigte verlieren Arbeit

Unternehmensangaben zufolge, hat sich die Wirtschaftslage in Österreich merklich verschlechtert. Trotz großer Anstrengungen gelang es nicht, die stark gestiegenen Ausgaben auszugleichen. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete der Standort in Klagenfurt einen Verlust von rund 2,5 Millionen Euro. Daher sah man sich zu der Entscheidung gezwungen. Die Hallen wurden bereits verkauft, bestätigte Geschäftsführer Andreas Winter von der deutschen Arnold-Glas-Gruppe gegenüber dem ORF.