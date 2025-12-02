Skip to content
/ ©Stadtkommunikation/Buchner
Das Foto auf www.5min.at zeigt den Start der Hilfsaktion "Soziales Christkind".
Sozialreferent Christian Scheider (links im Bild), Joachim Katzenberger (Leiter der Abteilung Soziales, rechts im Bild) und Abteilungsleiterstellvertreterin Nadja Reiter, (in der Mitte) beim offiziellen Start der Hilfsaktion „Soziales Christkind“ in der Volksküche.
Klagenfurt
02/12/2025
Bis 19. Dezember

Klagenfurt startet erneut die Aktion „Soziales Christkind“

Seit Montag, läuft die Hilfsaktion „Soziales Christkind“. Dadurch sollen Menschen mit niedrigem Einkommen in der Weihnachtszeit unterstützt werden.

Auch heuer rief Bürgermeister Christian Scheider die Initiative „Soziales Christkind“ wieder ins Leben. Menschen, die vor finanziellen Herausforderungen stehen, soll somit geholfen werden. „Vor allem in der Weihnachtszeit sollte niemand allein sein und zu kämpfen haben müssen. Es ist mir ein persönliches Anliegen, unsere Mitbürger zu unterstützen. Die Stadt Klagenfurt setzt mit dieser Aktion ein klares Zeichen für Solidarität“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Hilfsaktion geht bis zum 19. Dezember

Alle Personen, die seit 31. Oktober die Klagenfurter Stadtkarte besitzen, erhalten in Form von Gutscheinen eine einmalige finanzielle Unterstützung in der Höhe von 70 Euro. Die Cityzehner können zwischen 8 und 12 Uhr in der Volksküche abgeholt werden. Die Hilfsaktion gibt es vom 1. bis zum 19. Dezember 2025. Während dieses Zeitraums können Klagenfurter ihren Antrag in der Abteilung Soziales einbringen. 

