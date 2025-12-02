Koralmbahn und Mobilität: Diskussion im Salon Lendhafen

Am 2. Dezember steht unter dem Titel „Klagenfurt 2030“ zur Debatte, wie die Koralmbahn Mobilität, öffentliche Räume und Zukunftschancen der Stadt verändern wird.

Der Salon Lendhafen ist längst mehr als ein kultureller Treffpunkt: Er ist zum offenen Forum für Stadtentwicklung geworden – und damit zu einem Ort, an dem jene Fragen verhandelt werden, über die Klagenfurt aktuell diskutiert. Am 2. Dezember 2025 um 19 Uhr findet eine Diskussion zum aktuellen Thema „Klagenfurt 2030: Wie die Koralmbahn unsere Wege, Räume und Chancen verändert“ statt.

Der Abend greift zentrale Punkte der aktuellen Debatte auf: Letzte Meile Klagenfurt : Welche Rolle spielen Bahnhof, Radwege, Buslinien und scheitert Mobilität wirklich an 1,8 Kilometer?

: Welche Rolle spielen Bahnhof, Radwege, Buslinien und scheitert Mobilität wirklich an 1,8 Kilometer? Mobilität als Kulturfrage : Wie bewegt sich unsere Stadt nach der Koralmbahn?

: Wie bewegt sich unsere Stadt nach der Koralmbahn? Parkplätze, Park oder Plätze ? Wie wir öffentlichen Raum im Mobilitätswandel neu denken.

? Wie wir öffentlichen Raum im Mobilitätswandel neu denken. Wird Klagenfurt zur erweiterten Peripherie von Graz – oder gelingt es der Stadt, ihre eigene urbanistische Vision zu stärken?

– oder gelingt es der Stadt, ihre eigene urbanistische Vision zu stärken? Was macht eine Stadt begehrlich? Und wie könnte das Klagenfurt schaffen?

Gesprächsteilnehmer

An der Diskussion nehmen unter anderem Vizebürgermeister Ronald Rabitsch, Ada Pellert, Rektorin der Alpen-Adria Universität, Inga Horny, Geschäftsführerin Klagenfurt Marketing, Reinhard Wallner, Regionalmanager Personenverkehr ÖBB und Vertreter der Klagenfurt Mobil GmbH teil. Michael Pontasch moderiert das Gespräch. Der Eintritt ist frei.