Rund 100 Kündigungen bei Isolar: Arbeiterkammer unterstützt Betroffene

Der Isolierglaserzeuger Isolar kündigt mit Jahresende alle Mitarbeiter am Standort in Klagenfurt, 5 Minuten berichtete. „Das ist ein schwerer Schlag für die fast 100 Menschen,

die jetzt zu Weihnachten ihren Job verlieren!“, zeigt sich AK-Präsident Günther

Goach betroffen. Die Arbeiterkammer ruft Isolar-Beschäftigte dazu auf, sich mit

Fragen zu den Gehalts- und Lohnendabrechnungen bei der Arbeiterkammer zu

melden.

©AK Kärnten/Gernot Gleiss Günther Goach ruft die Betroffenen dazu auf, sich bei der AK zu melden.

Arbeiterkammer steht beratend zur Seite

Die Arbeiterkammer Kärnten steht den Isolar-Beschäftigten beratend und unterstützend

zur Seite. „Wer Fragen zur Abrechnung von Löhnen und Gehältern, Resturlaubsansprüchen oder Überstundenvergütungen hat, sollte sich an die Expertinnen und Experten der AK wenden!“, verweist Goach auf das Service im Arbeitsrecht. Ohne Arbeitnehmervertretung fehle den Beschäftigten in solchen Krisensituationen eine zentrale Stimme, die ihre Rechte gegenüber den Unternehmen aktiv einfordert. „Dieser Fall macht einmal mehr deutlich, wie wichtig ein Betriebsrat im Unternehmen gewesen wäre. Ein Betriebsrat hätte einen Sozialplan erstellen und verhandeln können, um die Folgen für die Beschäftigten abzufedern“, unterstreicht Goach.