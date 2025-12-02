Barrierefreier Ausbau: Stadt verbessert Zugang zur Ampel am Südring

Ein unbefestigter Teil des Weges zur Druckknopfampel am Südring, Höhe Wörtherseestadion, wurde auf Initiative von Stadträtin Sandra Wassermann barrierefrei gemacht.

Auf Höhe des Wörtherseestadions führt ein mit einer Druckknopfampel geregelter Übergang über den Südring. Für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gehhilfe war der Druckknopf schwer erreichbar, da eine breite Stelle zwischen Gehweg und Druckknopfampel nicht asphaltiert war.

Zugang zur Ampel wurde verbessert

„Auf Schotter ist es speziell für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind, schwierig voranzukommen und speziell dieser Übergang am Südring ist stark frequentiert. Wir haben daher mit den Kollegen der Abteilung Straßenbau und Verkehr rasch dafür gesorgt, dass diese Stelle asphaltiert und die Druckknopfampel für gehbehinderte Menschen einfach und sicher erreichbar ist“, sagt Stadträtin Sandra Wassermann.

Zahlreiche Gehsteige wurden barrierefrei gemacht

Als Referentin für Straßenbau, Verkehr und Mobilität ist ihr ein barrierefreies Klagenfurt ein großes Anliegen. Sukzessive werden in der Stadt Ampeln mit einem Druckknopfsystem ausgestattet, sowie Gehsteige mit Abschrägungen versehen. Allein in den letzten Wochen wurden zahlreiche Gehsteige – darunter jener beim Parkplatz vor dem Bundessozialamt und beim Einkaufszentrum City Arkaden – barrierefrei gemacht.