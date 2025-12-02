Diebe brechen Fenster auf und stehlen Werkzeuge

Einbrecher waren zwischen dem 28. November und dem 2. Dezember 2025 in der Gemeinde Schiefling am See zugange. Sie hatten es auf einen Baucontainer entlang der Keutschacher Landesstraße (L97) abgesehen.

Der Einbruch hat sich vermutlich zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen zugetragen, wie die Beamten der Polizeiinspektion Reifnitz am Wörthersee bekannt gaben. Die bislang unbekannten Täter haben ein Fenster des Baustellencontainers aufgebrochen. In der Folge stahlen sie Werkzeuge mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.