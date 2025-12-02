Am Mittwoch bereist der EC-KAC die einzige Spielstätte der win2day ICE Hockey League, in der er in der Saison 2025/26 noch nicht angetreten ist: Die Rotjacken gastieren beim aktuellen Tabellenführer, dem HC Pustertal in Bruneck. „Der HC Pustertal spielt heuer ein strukturiertes Eishockey in allen drei Zonen. Ihr System ist geradlinig und sie verfügen in dieser Saison über vier ausgeglichene Linien. So versuchen sie, ihre Gegner kontinuierlich unter Druck zu setzen. Für uns heißt es daher, dass wir wieder unser Spiel durchziehen und wie im dritten Abschnitt gegen Villach die kleinen Basics richtig machen müssen“, erläutert KAC-Stürmer Fabian Hochegger.

Kempe fit, Muršak und Petersen zurück am Eis

Gute Nachrichten gibt es auch vonseiten der Personalfront: Bei den Rotjacken steht Mario Kempe, der in den Schlusssekunden des Kärntner Derbys einen Stockschlag kassierte, hat keine Verletzung davongetragen. Auch Jan Muršak und Nick Petersen hatten am Dienstagmorgen wieder einen ersten, vorsichtigen Eiskontakt. Sie streben eine Rückkehr in den Spielbetrieb nach der bevorstehenden Ligapause an. Neben Langzeitausfall Jordan Murray sind für die drei Spiele in der laufenden Woche auch Filip Simovic und Johannes Dobrovolny nicht verfügbar. Sie bereiten sich im Trainingslager des U20-Nationalteams auf die Weltmeisterschaft vor.