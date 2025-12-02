Skip to content
/ ©LPD Kärnten/Kuess
Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Peter Kaiser, Arleen Kaur, Arnes Kaur, Pardeep Kaur und Jaswant Singh.
Der Verleihungsbescheid wurde von Landeshauptmann Peter Kaiser überreicht.
Klagenfurt
02/12/2025
Verleihung

57 neue Staatsbürger: Feierliche Zeremonie im Spiegelsaal

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden am Dienstag 57 österreichische Staatsbürgerschaften verliehen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hieß die neuen Mitbürger herzlich in ihrer neuen Heimat willkommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)

Jene 57 Menschen, die am Dienstag den Verleihungsbescheid von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erhielten, stammen ursprünglich aus der Ukraine, Deutschland, Syrien, Kroatien, Afghanistan, Indien, Ungarn, Mexiko, Italien, Nordmazedonien, Kosovo, Tschechische Republik, Algerien und Slowenien. Auch 14 Kinder und eine staatenlose Person waren darunter. Die Gelöbnisformel verlas Mario Flackl, Leiter der Unterabteilung für Wahlrecht, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltswesen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Mohammad Wall Alibaba mit seiner Familie bei der Staatsbürgerschaftsverleihung.
©LPD Kärnten/Kuess
Am Foto: Mohammad Wall Alibaba mit seiner Familie bei der Staatsbürgerschaftsverleihung.

Kaiser: „Seien Sie Vorbilder“

Der Landeshauptmann machte außerdem deutlich, dass dies auch mit Pflichten verbunden ist: „Wir alle haben die Pflicht, uns positiv in die Gesellschaft einzubringen und unsere österreichischen und europäischen Grundwerte zu wahren und zu schützen.“ Kaiser appellierte für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, für ein Miteinander und ein Füreinander. „Es ist schön, etwas zu bekommen, aber noch schöner, etwas Positives zurückzugeben – Seien Sie Vorbilder für Ihre Kinder und Ihre Familie, Ihre Nachbarn, Ihre Landsleute und all jenen, die Ihnen auf dem Weg zur Staatsbürgerschaft folgen werden.“ Auch Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) beglückwünschte die neuen Mitbürger. Die Zeremonie endete mit dem Abspielen der Bundeshymne.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Peter Kaiser mit Luka, Vaska, Strahil und Ciril Georgiev.
©LPD Kärnten/Kuess |
Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser mit Luka, Vaska, Strahil und Ciril Georgiev (v.l)
Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Peter Kaiser, Heike Dambly und Thorsten Franz Fritz Dambly.
©LPD Kärnten/Kuess |
Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser, Heike Dambly und Thorsten Franz Fritz Dambly (v.l.)
Ein Bild auf 5min.at zeigt die 57 neuen Mitbürger bei der Verleihung der Staatsbürgerschaften im Spiegelsaal.
©LPD Kärnten/Kuess |
Insgesamt wurden 57 österreichische Staatsbürgerschaften verliehen.
