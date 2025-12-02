57 neue Staatsbürger: Feierliche Zeremonie im Spiegelsaal

Jene 57 Menschen, die am Dienstag den Verleihungsbescheid von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erhielten, stammen ursprünglich aus der Ukraine, Deutschland, Syrien, Kroatien, Afghanistan, Indien, Ungarn, Mexiko, Italien, Nordmazedonien, Kosovo, Tschechische Republik, Algerien und Slowenien. Auch 14 Kinder und eine staatenlose Person waren darunter. Die Gelöbnisformel verlas Mario Flackl, Leiter der Unterabteilung für Wahlrecht, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltswesen.

©LPD Kärnten/Kuess Am Foto: Mohammad Wall Alibaba mit seiner Familie bei der Staatsbürgerschaftsverleihung.

Kaiser: „Seien Sie Vorbilder“

Der Landeshauptmann machte außerdem deutlich, dass dies auch mit Pflichten verbunden ist: „Wir alle haben die Pflicht, uns positiv in die Gesellschaft einzubringen und unsere österreichischen und europäischen Grundwerte zu wahren und zu schützen.“ Kaiser appellierte für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, für ein Miteinander und ein Füreinander. „Es ist schön, etwas zu bekommen, aber noch schöner, etwas Positives zurückzugeben – Seien Sie Vorbilder für Ihre Kinder und Ihre Familie, Ihre Nachbarn, Ihre Landsleute und all jenen, die Ihnen auf dem Weg zur Staatsbürgerschaft folgen werden.“ Auch Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) beglückwünschte die neuen Mitbürger. Die Zeremonie endete mit dem Abspielen der Bundeshymne.