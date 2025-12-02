/ ©Sabine Biedermann
Auf den Spuren alter Zeiten: Nächste Laternenwanderung durch Klagenfurt
Auch in den Wintermonaten nimmt Nachtwächter Horst Ragusch Neugierige, die mehr über Klagenfurt erfahren möchten, mit auf eine Laternenwanderung. Die nächste findet am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, statt.
Geboten wird eine abendliche, gar schaurig-stimmungsvolle Wanderung zu Originalschauplätzen der mittelalterlichen Stadt Klagenfurt. Ausklingen lässt Nachtwächter Horst Ragusch die Veranstaltung, wie gewohnt, rund um eine wärmende Feuerschale im Innenhof des Lokals „Zommstehn“ in der Wienergasse. Die Tour dauert ungefähr 90 Minuten. Anmeldungen sind telefonisch unter 0650 24 24 555 möglich.
Die nächsten Laternenwanderungen durch Klagenfurt
- 4. Dezember 2025, 19 Uhr: Benefizführung für die Waldorfschule. Interessierte können im Gegenzug für eine freiwillige Spende teilnehmen.
- 11. Dezember 2025, 19 Uhr: Benefizführung für die Krebshilfe Österreich. Interessierte können im Gegenzug für eine freiwillige Spende teilnehmen.
- 18. Dezember 2025, 16 Uhr: Magische Kinder-Laternenwanderung mit Feuerschale. Kosten pro Person: 10 Euro. Kinder bis 12 Jahre: frei
