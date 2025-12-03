Klagenfurter soll Ehefrau jahrelang kontrolliert und misshandelt haben

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt soll seine Frau jahrelang physisch und psychisch misshandelt haben. Neben einem Betretungs- und Annäherungsverbot wurde auch ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.

Ein 48-jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt soll seine 33-jährige Ehefrau jahrelang “ in ihrer autonomen Lebensführung eingeschränkt“ haben, wie die Polizei am 3. Dezember informiert. Die Vorwürfe gegen den Klagenfurter wiegen schwer: Er soll physische Gewalt angewendet und massives Kontroll- und Herrschaftsverhalten an den Tag gelegt haben. Doch damit nicht genug: „Er ist weiter verdächtig, sie zuletzt wiederholt durch Faustschläge und Fußtritte am Körper verletzt zu haben“, erklärt die Polizei. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Erhebungen folgt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.