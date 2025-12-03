Betonmischer abgerutscht: Feuerwehr rückte zur Bergung aus

Die Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See wurde am 2. Dezember zu einem technischen Einsatz auf die L97 alarmiert. Der Grund: Ein Betonmischer war am späten Nachmittag von der Straße abgekommen und im Bankett hängen geblieben. „Die Aufgabe der Feuerwehr Keutschach lag darin, das Fahrzeug zu sichern und wieder sicher auf die Fahrbahn zu ziehen“, so die Florianis. Bereits nach kurzer Zeit hatten sie das Fahrzeug mithilfe einer Seilwinde geborgen und konnten wieder ins Rüsthaus einrücken. Im Einsatz standen neben 18 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Keutschach auch Beamte der Polizeiinspektionen Reifnitz und Viktring.