Adventafterwork startet: Alter Platz wird zum Party-Hotspot

Der beliebte Afterworkmarkt in Klagenfurt bekommt eine vorweihnachtliche Ausgabe: Am 5. Dezember startet am Alten Platz der "Adventafterwork" – mit Glühwein, Musik und urbanem Flair.

Am Freitag, 5. Dezember, startet am Alten Platz in Klagenfurt der Adventafterwork. Gleich an drei Terminen wird die Innenstadt in einen pulsierenden Advent-Hotspot verwandelt: am 5., 12. und 19. Dezember, jeweils ab 16 Uhr.

Punschtrinken im Lichterglanz

Gemeinsam sorgen teatro in the city, die golden goose Bar, die Bar Italia Klagenfurt und das Stadtcafé Klagenfurt für ein „atmosphärisches Afterwork im Adventgewand“, wie sie in einer Presseaussendung betonen: „Stimmungsvolle Lichter, stylische Bars, gemütliche Lokale und die beliebten Punschstände sorgen für ein einzigartiges vorweihnachtliches Flair.“

Advent-Party zum Auftakt

Zum Start am 5. Dezember sorgen De Klamoja live für Stimmung, danach übernehmen DJ Pagix und Dr. Hendricks und verwandeln den Alten Platz in eine Advent-Partyzone. Auch an den beiden weiteren Terminen wird es Live-Musik und DJ-Sounds geben. Am 12. Dezember heizen nach Manuel Brunner und Adrian Klammer DJ Smurfy & Dropstar den Gästen ein, am 19. Dezember folgt DJ Daddycold auf De Klamoja. Außerdem warten auf die Besucher nicht nur Punsch- und Glühweinklassiker, sondern auch weihnachtliche Christkindlmarkt-Snacks.