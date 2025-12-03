Weihnachtspunsch der Wiener Städtischen

Die Wiener Städtische Versicherung lud Kunden und Gäste zu einem weihnachtlichen Beisammensein ein. Gefeiert wurde auch der Umbau des Standorts am Campus der Universität Klagenfurt.

Die Kärntner Landesdirektion der Wiener Städtischen lud am 2. Dezember zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein am Campus der Universität Klagenfurt. Bei Punsch

und weihnachtlicher Atmosphäre wurde der erfolgreiche Abschluss des neu gestalteten

Stiftungsgebäudes gefeiert. „Mit diesem Gebäude setzen wir ein Zeichen für moderne Arbeitswelten und gelebte Kooperation am Bildungsstandort Kärnten – und zeigen zugleich, dass der Campus ein wichtiger Ort der Begegnung geworden ist“, betonte Ferdinand Bucher, Landesdirektor der Wiener Städtischen.

©Gernot Gleiss Das Kärntner Team der Wiener Städtischen kam zum Weihnachtspunsch zusammen.

Gebäude erstrahlt in neuem Glanz

Das traditionsreiche Gebäude wurde durch die KWC Campus Errichtungsgesellschaft, ein

Gemeinschaftsunternehmen der Kärntner Sparkasse und der Wiener Städtischen Versicherung, teilweise generalsaniert und neu gestaltet. Im Erdgeschoss entstanden Arbeits- und Aufenthaltsbereiche, darunter eine Coworking-Zone, eine Work Lounge sowie eine Café Lounge in Kooperation mit dem Café Como. Auch die Außenanlagen wurden modernisiert. Das Projekt verdeutlichte die erfolgreiche Zusammenarbeit zweier starker regionaler Partner, die gemeinsam innovative und nachhaltige Impulse für den Campus und die Region setzten.