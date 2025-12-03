Im Schillerpark steht eine neue Büste

Im Schillerpark, Klagenfurt, gibt es eine neue Büste. DIese besteht aus Bronze.

Heute, Mittwochvormittag, wurde im Schillerpark eine neue Bronzebüste des deutschen Dichters, Philosophen und Historikers Friedrich Schiller (1759 – 1805) aufgestellt. Jene Büste, die in den vergangenen Jahren im Schillerpark an den namensgebenden Dichter erinnert hat, musste erneuert werden. Die neue Schillerbüste besteht aus Bronze und wird somit äußeren Einflüssen gut standhalten. Der Sockel ist aus Marmor.

12.000 Euro Gesamtkosten

Der Bronze-Abguss des Originals von E.Thurner wurde von der Kunstgießerei Loderer angefertigt, der Marmorsockel von der Firma Steinmetz Cekoni. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12.000 Euro.