Skip to content
Region auswählen:
/ ©Büro StR Petritz
Im Schillerpark steht eine neue Büste
Mag. Alexander Gerdanovits, Mag. Elisabeth Kos (Stadtgarten) und Manuela Krassnitzer (Kulturabteilung) bei der neuen Schillerbüste.
Klagenfurt
03/12/2025
Aus Bronze

Im Schillerpark steht eine neue Büste

Im Schillerpark, Klagenfurt, gibt es eine neue Büste. DIese besteht aus Bronze.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Heute, Mittwochvormittag, wurde im Schillerpark eine neue Bronzebüste des deutschen Dichters, Philosophen und Historikers Friedrich Schiller (1759 – 1805) aufgestellt. Jene Büste, die in den vergangenen Jahren im Schillerpark an den namensgebenden Dichter erinnert hat, musste erneuert werden. Die neue Schillerbüste besteht aus Bronze und wird somit äußeren Einflüssen gut standhalten. Der Sockel ist aus Marmor.

12.000 Euro Gesamtkosten

Der Bronze-Abguss des Originals von E.Thurner wurde von der Kunstgießerei Loderer angefertigt, der Marmorsockel von der Firma Steinmetz Cekoni. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12.000 Euro.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: