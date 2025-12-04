Gefährliches Manöver: Zwei Fahrgäste bei Bus-Notbremsung verletzt

Ein silbernes Auto zwang in Klagenfurt einen Linienbus zur Vollbremsung und fuhr davon. Zwei Fahrgäste wurden verletzt, eine Frau wurde ins Klinikum gebracht.

Am Mittwoch gegen 19.05 Uhr lenkte ein 41-jähriger Buslenker aus Klagenfurt einen Linienbus in Klagenfurt, die 8. Mai Straße entlang und wollte die Kreuzung mit dem Völkermarkter Ring in gerader Linie queren.

Vollbremsung

Kurz vor der Kreuzung wechselte ein silbernes Auto den Fahrsteifen, sodass der Buslenker den Bus nach rechts ablenken und eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu verhindern. Das silberne Fahrzeug setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort.

Zwei Personen wurden verletzt

Durch die Notbremsung schlug eine 46-jährige Frau aus Klagenfurt mit dem Gesicht gegen die Scheibe und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Ein weiterer 62-jähriger Fahrgast aus Klagenfurt kam zu Sturz und verletzte sich ebenfalls. Die 46-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht.