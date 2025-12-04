EC-KAC feiert klaren Auswärtssieg – Dahm schreibt Geschichte

Mit einer blitzsauberen Auswärtsvorstellung brachte der EC-KAC dem bisherigen Tabellenführer Pustertal nach dessen acht Heimsiegen in Folge wieder eine Niederlage bei. Sebastian Dahm stellte einen neuen Ligarekord auf.

Der EC-KAC hat am Mittwochabend seine Spitzenform eindrucksvoll bestätigt und beim HC Pustertal einen souveränen 4:0-Sieg eingefahren. Goalie Sebastian Dahm krönte die Leistung der Rotjacken mit einem historischen Meilenstein: Er fixierte sein 50. Karriere-Shutout in der win2day ICE Hockey League.

Blitzstart der Rotjacken

Der KAC legte von Beginn an ein hohes Tempo vor. Bereits in der zweiten Minute gingen die Klagenfurter in Führung, als Mario Kempe einen Waschnig-Pass verwertete. Kurz darauf stellte Mathias From nach energischem Forechecking auf 2:0 (9.). Die Pustertaler kamen zwar vereinzelt gefährlich vor das Tor, doch Dahm zeigte seine Klasse und vereitelte mehrere vielversprechende Chancen. In der 14. Minute schlug der Tabellenführer erneut zu: Nach einem Schlenzer von Teves verwertete Simeon Schwinger aus spitzem Winkel zum 3:0. Die Wölfe blieben im ersten Drittel oft in Unterzahl und fanden kaum ins Spiel.

Pustertal scheitert wiederholt an Dahm

Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Gastgeber stärker in die Begegnung zurück und erspielten sich einige gute Möglichkeiten – doch immer wieder war Endstation bei Dahm. Bardreau (22.) und Bowlby (26.) scheiterten ebenso am Dänen wie Mantinger, der die Latte traf (32.). Der KAC hingegen verlor durch Strafen etwas den Rhythmus, blieb aber insgesamt defensiv kompakt und stabil. Pasquale im Tor der Gastgeber verhinderte vorerst Schlimmeres und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Schnelle Entscheidung im Schlussdrittel

Zu Beginn des letzten Drittels ordnete der EC-KAC das Spiel wieder und erhöhte den Vorsprung. Nach einem perfekt gespielten Diagonalpass von Gomboc verwandelte David Maier trocken zum 4:0. Pustertal versuchte weiterhin, das Spiel offen zu halten, doch Dahm war an diesem Abend nicht zu bezwingen. Kurz vor Schluss kam Ierullo noch einmal gefährlich vor das Tor, doch erneut war Dahm Sieger – und fixierte damit sein 50. Shutout in der ICE Hockey League.