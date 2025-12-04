Nachtbaustelle bei der „Schleppe Kurve“: Verzögerungen möglich

Die Fernwärmeaufschließung für den Bereich der „Schleppe Kurve“ ist aktuell in vollem Gange. Die Bauarbeiten vor Ort machen nun eine Querung der B83 Feldkirchner Straße notwendig. Die Arbeiten finden in der Nacht statt.

Im Zuge des Fernwärmeausbaus im Bereich der „Schleppe Kurve“ ist nun eine Querung der Feldkirchnerstraße notwendig. Ein Großteil der Arbeiten findet zwar auf Privatgrund statt, nun könnten aber auch Verkehrsteilnehmer von den Bauarbeiten betroffen sein. Die besagten Arbeiten finden nachts – von 20 Uhr bis 6 Uhr – statt.

Großräumiges Ausweichen wird empfohlen

Geplant sind diese vorerst nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9./10. Dezember) sowie von Mittwoch auf Donnerstag (10./11. Dezember). Witterungsbedingt kann es allerdings noch zu kurzfristigen Änderungen kommen. Im Bereich der Baustelle wird immer ein Fahrstreifen befahrbar bleiben, durch die halbseitige Sperre der Straße kann es allerdings zu kurzen Wartezeiten kommen. Großräumiges Ausweichen wird empfohlen.