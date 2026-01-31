Nach LKW-Unfall mit Verkehrstafel: Staatsanwaltschaft ermittelt

Zu Schreckensszenen kam es am 21. Jänner am Klagenfurter Südring, als ein LKW plötzlich eine Verkehrstafel herunterriss. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Vorfall rammte ein LKW der Stadt Klagenfurt eine Verkehrstafel und riss diese herunter. Sie krachte auf die Straße, dabei wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen verletzt. Seither liefen die Ermittlungen. Der Akt landete nun bei der Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen laufen

Wie es in der Kronen Zeitung heißt, wird seitens der Staatsanwaltschaft „gegen den LKW-Fahrer wegen Fahrlässigkeit, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Körperverletzung“ ermittelt. Ersten Informationen zufolge, soll der Fahrer vergessen haben den Kran einzufahren. Auch ein Video liegt vor, welches den Unfall zeigt. Christian Pirker von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sagte zur „Kärntner Krone“: „Für uns gilt es abzuklären, ob es rein menschliches Versagen war oder ein technisches Gebrechen.“ Weiter heißt es, dass der Entsorgungsmitarbeiter ausgesagt habe, „nichts vergessen und auch nicht gemerkt zu haben, dass der Kran während der Fahrt ausgefahren war.“

Bisherige Untersuchungen

Vonseiten der Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann hieß es unlängst: „Die bisherigen Untersuchungen ergaben, dass das Fahrzeug neuwertig ist und auch sämtliche vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt wurden. Der Vorfall wird intern, als auch von den zuständigen Behörden genauestens überprüft:“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.01.2026 um 16:37 Uhr aktualisiert