Vor der Olympiapause: „Rotjacken“ wollen Black Wings vom Eis fegen

Vor der fast dreiwöchigen Olympiapause tritt der EC-KAC am Sonntagabend noch einmal zu Hause an, die "Rotjacken" empfangen die Black Wings Linz in der Heidi Horten-Arena.

Das dritte Heimspiel in Folge bringt dem EC-KAC (29 Siege, 13 Niederlagen) am Sonntag, dem 1. Februar 2026, neuerlich einen Gegner nach Klagenfurt, gegen den die „Rotjacken“ in der laufenden Saison noch über eine weiße Weste verfügen – die Black Wings aus Linz.

Match am Sonntag um 17.30 Uhr

Der EC-KAC verteidigte seine Tabellenführungam Mittwochabend mit einem weitestgehend ungefährdeten 5:2-Heimsieg gegen den Ferencvárosi TC, gegen den er damit (wie gegen Linz und Wien) in der laufenden Saison bislang noch keinen Zähler abgegeben hat. Mit nunmehr 3,52 erzielten Treffern aus dem Spiel heraus pro Partie verfügen die Klagenfurter weiterhin über die zweitbeste Offensive ligaweit. Aus den verbleibenden sechs Begegnungen der Regular Season benötigt der Rekordmeister acht Punkte, um sich aus eigener Kraft das Heimrecht im Viertelfinale zu sichern, mit neun Zählern würde sich Rot-Weiß zum dritten Mal in Folge bzw. zum siebten Mal insgesamt für die Champions Hockey League qualifizieren.

Black Wings derzeit auf Rang acht

Nach Klagenfurt reisen die Black Wings als derzeitiger Tabellenachter und mit dem starken Bedürfnis, ihre sehr mäßige Auswärtsbilanz zu verbessern: Linz hat bislang nur 14 seiner 55 Punkte in der Fremde eingefahren, bei keinem anderen Team in der Liga ist die Abhängigkeit von auf eigenem Eis verbuchten Zählern (75,6 Prozent aller Punkte) größer.

Lange Liste an Ausfällen verkürzt sich

Im letzten Spiel vor der langen Olympiapause verkürzt sich bei den Rotjacken die zwischenzeitlich lange, bis zu acht Spieler umfassende Liste an verletzungsbedingten Ausfällen weiter. Mario Kempe, der die letzten drei Partien angeschlagen verpasst hatte, gibt gegen die Black Wings sein Comeback. Zum ersten Mal im Lineup des EC-KAC stehen wird der zu Wochenbeginn verpflichtete Stürmer Nolan Moyle. Geplant ist zudem die Rückkehr von Jordan Murray in das Aufgebot: Der Verteidiger, der sich im ersten Kärntner Derby der Saison Mitte November eine Unterköperverletzung zugezogen und in der Folge 25 Ligaspiele verpasst hat, arbeitete sich in den vergangenen Wochen Stück für Stück an die vollständige Wiedergenesung heran. Er steht am Sonntag als zusätzliche Alternative in der Defensive zur Verfügung.

Verletzte bei den „Rotjacken“

Fehlen wird dort Maximilian Preiml, der für seinen Kniecheck gegen Jussi Tammela im Heimspiel am Mittwoch für zwei Begegnungen gesperrt wurde. Neben ihn auf der Tribüne platznehmen werden der unverändert verletzte David Maier sowie die Langzeitausfälle Thomas Hundertpfund (der am Sonntag als Co-Kommentator in der Livestream-Übertragung einspringt) und Luka Gomboc.