Sanfte Griffe gegen Dauerstress: Alexandra Kulterer eröffnet Praxis

Viele Menschen kennen das Gefühl, „einfach zu funktionieren“: viel Sitzen, einseitige Belastung, wenig echte Erholung. Was im Alltag oft normal wirkt, zeigt sich irgendwann körperlich – als Grundanspannung, eingeschränkte Beweglichkeit oder das Gefühl, nie richtig herunterzufahren. In Poggersdorf hat kürzlich mit Kultivium eine Praxis eröffnet, die genau dort ansetzt, wo der Körper unter Dauerbelastung häufig „zumacht“: im Bindegewebe und im Nervensystem. Grundlage ist die Bowen-Technik (Bowtech®).

Bowen-Technik kurz erklärt:

Bowtech® arbeitet mit kurzen, gezielten Griffen an Muskeln, Sehnen und Faszien. Charakteristisch sind bewusst gesetzte Pausen zwischen den Griffsequenzen – nicht als Unterbrechung, sondern als Teil der Methode. Der Körper bekommt dadurch Zeit, die Impulse aufzunehmen und zu verarbeiten. „Die meisten Menschen funktionieren hervorragend – bis der Körper irgendwann nicht mehr mitspielt. In meiner Praxis Kultivium geht es nicht um Druck und nicht um ‚schneller, höher, weiter‘. Es geht darum, dem Körper wieder Raum zu geben, damit er sortieren und regulieren kann“, sagt Alexandra Kulterer, diplomierte Bowen-Therapeutin und Gründerin der Praxis.

Für wen ist die Bowen-Technik geeignet?

Bowtech® ist für alle Altersgruppen geeignet, vom Baby bis zum Seniorenalter. Häufig wird die Technik, die vom Australier Tom Bowen entwickelt wurde, ergänzend zur ärztlichen bzw. medizinischen Behandlung begleitend bei Beschwerden des Bewegungsapparats, bei Stresssymptomen sowie bei organischen Beschwerden eingesetzt. Bowtech® ersetzt dabei keine medizinische Behandlung, kann diese aber sinnvoll ergänzen. Manchmal fühlt man sich zu zweit einfach wohler: Bei Kultivium ist es daher auch möglich, einen Termin gemeinsam wahrzunehmen. Weitere Informationen findest du hier.