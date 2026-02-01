Skip to content
/ ©Montage: Alexandra Kulterer
Bild auf 5min.at zeigt Alexandra Kulterer
Gründerin Alexandra Kulterer setzt auf die Bowen-Technik (Bowtech®).
Poggersdorf
01/02/2026
Neueröffnung

Sanfte Griffe gegen Dauerstress: Alexandra Kulterer eröffnet Praxis

In ihrer neuen Praxis Kultivium nutzt Alexandra Kulterer die Bowen-Technik, um einseitige Belastungen zu lösen und dem Körper Raum zur Selbstregulation zu schenken.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(269 Wörter)

Viele Menschen kennen das Gefühl, „einfach zu funktionieren“: viel Sitzen, einseitige Belastung, wenig echte Erholung. Was im Alltag oft normal wirkt, zeigt sich irgendwann  körperlich – als Grundanspannung, eingeschränkte Beweglichkeit oder das Gefühl, nie richtig  herunterzufahren. In Poggersdorf hat kürzlich mit Kultivium eine Praxis eröffnet, die genau dort ansetzt,  wo der Körper unter Dauerbelastung häufig „zumacht“: im Bindegewebe und im Nervensystem. Grundlage ist die Bowen-Technik (Bowtech®). 

Bowen-Technik kurz erklärt:

Bowtech® arbeitet mit kurzen, gezielten Griffen an Muskeln, Sehnen  und Faszien. Charakteristisch sind bewusst gesetzte Pausen zwischen den Griffsequenzen – nicht als  Unterbrechung, sondern als Teil der Methode. Der Körper bekommt dadurch Zeit, die Impulse  aufzunehmen und zu verarbeiten. „Die meisten Menschen funktionieren hervorragend – bis der Körper irgendwann nicht mehr mitspielt. In meiner Praxis Kultivium geht es nicht um Druck und nicht um ‚schneller, höher, weiter‘. Es geht darum, dem Körper wieder Raum zu geben, damit er sortieren und regulieren kann“, sagt Alexandra Kulterer, diplomierte Bowen-Therapeutin und Gründerin der Praxis

Für wen ist die Bowen-Technik geeignet? 

Bowtech® ist für alle Altersgruppen geeignet, vom Baby bis zum Seniorenalter. Häufig wird die Technik, die  vom Australier Tom Bowen entwickelt wurde, ergänzend zur ärztlichen bzw. medizinischen Behandlung  begleitend bei Beschwerden des Bewegungsapparats, bei Stresssymptomen sowie bei organischen  Beschwerden eingesetzt. Bowtech® ersetzt dabei keine medizinische Behandlung, kann diese aber  sinnvoll ergänzen.  Manchmal fühlt man sich zu zweit einfach wohler: Bei Kultivium ist es daher auch möglich, einen Termin gemeinsam wahrzunehmen. Weitere Informationen findest du hier.

