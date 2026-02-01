Hund „unnötige Qualen“ zugefügt: Tierquälerei-Prozess in Klagenfurt

Am 2. Feber findet am Landesgericht Klagenfurt ein Tierquälerei-Prozess statt. Einem Mann wird laut Verhandlungsspiegel vorgeworfen, „seinem Hund unnötige Qualen zugefügt zu haben“. Genauer soll er ihn an einen Baum in Klagenfurt angeleint und dort ohne Trinkmöglichkeit zurückgelassen haben – und das sechs Stunden lang. Dabei soll das Tier stark dehydriert worden sein. Wegen dieser Vorwürfe muss sich der Mann am Montagvormittag vor Richter Christian Liebhauser-Karl verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.