4:0! KAC dominierte gegen die Black Wings aus Linz klar

Tolle Leistung vor den heimischen Fans: Die Rotjacken lassen Linz in Klagenfurt keine Chance und feiern einen ungefährdeten Sieg.

Der EC KAC setzte sich in der 46. Runde der win2day ICE Hockey League souverän mit 4:0 gegen die Black Wings Linz durch. Ein früher Doppelschlag durch Petersen (7.) und van Ee (8.) brachte die Hausherren rasch auf die Siegerstraße. Auch danach kontrollierten die Klagenfurter das Spielgeschehen, ließen defensiv kaum etwas zu und blieben selbst bei mehreren Powerplays ohne Risiko.

Tabellenführung bleibt in Klagenfurt

Schwinger erhöhte im zweiten Drittel auf 3:0, ehe Fraser in der Schlussphase den Endstand fixierte. Linz blieb trotz Chancen und Überzahlspielen ohne Torerfolg, der KAC bestätigte einmal mehr seine Tabellenführung.