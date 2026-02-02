/ ©Fotolia.com
Serieneinbrecher sucht Firmen und Geschäfte in Klagenfurt heim
Umfangreiche Ermittlungen haben in Klagenfurt zur Aufklärung von mehreren Einbruchsdiebstählen geführt. Ein 37-jähriger Mann wird beschuldigt, dabei mehrere zehntausend Euro gestohlen zu haben.
Eine Serie von zumindest fünf Einbruchsdiebstählen scheint in der Kärntner Landeshauptstadt nun vom Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos geklärt worden zu sein. In fünf Fällen solle in 37-jähriger Bosnier in Firmen und Geschäfte im Zeitraum von September bis Dezember 2025 eingebrochen sein und hat dort Diebesgut in der Höhe von mehreren zehntausend Euro mitgehen lassen. Nach erfolgter Hausdurchsuchung Ende Jänner wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt gebracht.
