Der 37-Jährige wird verdächtigt, in mindestens fünf Geschäfte und Firmen in Klagenfurt eingebrochen zu sein.
Klagenfurt
02/02/2026
Zehntausende Euro

Serieneinbrecher sucht Firmen und Geschäfte in Klagenfurt heim

Umfangreiche Ermittlungen haben in Klagenfurt zur Aufklärung von mehreren Einbruchsdiebstählen geführt. Ein 37-jähriger Mann wird beschuldigt, dabei mehrere zehntausend Euro gestohlen zu haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit

Eine Serie von zumindest fünf Einbruchsdiebstählen scheint in der Kärntner Landeshauptstadt nun vom Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos geklärt worden zu sein. In fünf Fällen solle in 37-jähriger Bosnier in Firmen und Geschäfte im Zeitraum von September bis Dezember 2025 eingebrochen sein und hat dort Diebesgut in der Höhe von mehreren zehntausend Euro mitgehen lassen. Nach erfolgter Hausdurchsuchung Ende Jänner wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt gebracht.

