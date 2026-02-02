Häusliche Gewalt: Frau und Sohn im Krankenhaus, Verdächtiger flüchtete

Im Bezirk Klagenfurt-Land soll es in der Nacht auf Sonntag zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen sein. Ein Mann (40) soll seine Lebensgefährtin und den gemeinsamen Sohn verletzt haben.

In der Nacht auf Sonntag wurde in Klagenfurt-Land nach einem Mann gefahndet, der seine Frau und den gemeinsamen Sohn verletzt haben soll

Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land soll seine 35-jährige Lebensgefährtin und ihren gemeinsamen Sohn (15) in der Nacht auf den 1. Februar verletzt haben. Zu dem Fall von häuslicher Gewalt soll es in der gemeinsamen Wohnung im Bezirk Klagenfurt-Land gekommen sein, die Hintergründe sind derzeit laut Angaben der Polizei noch unbekannt.

Angehöriger griff mutig ein

Ein mutiger Angehöriger griff ein und verhinderte wohl Schlimmeres: Wie die Polizei informiert, wurde der Verdächtige dadurch „an weiteren Handlungen gehindert“. Die Frau und ihr Sohn wurden von einschreitenden Polizisten betreut und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Verdächtiger flüchtete

Doch von dem 40-Jährigen fehlte zunächst jede Spur: Er war noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. „Es wurde eine sofortige Fahndung unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen sowie eines Polizeidiensthundes eingeleitet“, schildert die Polizei. Gegen 4.30 Uhr hatten die Beamten schließlich Erfolg. Der Mann konnte im Gemeindegebiet von Grafenstein angehalten und festgenommen werden. „Nach erfolgter Einvernahme wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.