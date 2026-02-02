Beliebte Klagenfurter Bar unter neuer Führung – Gerüchte bestätigt

Lange war unklar, wie es mit der Bar Italia in Klagenfurt weitergeht. Nun ist es fix: Die APL Gastro GmbH, die von der Exfrau des Vizebürgermeisters Patrick Jonke geführt wird, übernimmt.

Die „Bar Italia“ in der Klagenfurter Innenstadt soll schon bald „in neuem Glanz erstrahlen“. In einer Presseaussendung am 2. Feber gab die APL Gastro GmbH bekannt, dass die beliebte Bar am Alten Platz ab sofort unter neuer Führung steht. Ein umfassender Relaunch ist geplant: „Die Bar erhält sowohl außen als auch innen neue Sitzplätze und einen neugestalteten Innenraum“, heißt es weiters. Die feierliche Eröffnung findet am 13. Feber ab 17 Uhr statt.

Jonke kehrt in die Gastroszene zurück

Geschäftsführerin der APL Gastro GmbH ist Berit Jonke, die Exfrau von Klagenfurts Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP), der über eine Beteiligungsgesellschaft als Alleingesellschafter der neuen GmbH eingetragen ist. Bereits seit Längerem brodelte die Gerüchteküche zu einer möglichen Übernahme der Bar Italia. Nun ist es also fix. Patrick Jonke selbst ist in der Gastroszene kein Unbekannter. Von 2014 bis 2016 führte er bereits einen Gastrobetrieb in Klagenfurt. Danach schlug er beruflich neue Wege ein. Von 2016 bis 2019 fungierte er als Geschäftsführer des Fahrzeugreinigungsbetriebs „Carlovers“, seit 2019 ist er der Inhaber.

Italienisches Flair in Klagenfurt

In der neuen Bar Italia setzt man auf „authentisches italienisches Flair“. Dieses will man etwa mit italienischem Kaffee und verschiedenen Rot- und Weißweinen aus Italien in die Klagenfurter Innenstadt bringen. „Darüber hinaus dürfen sich die Gäste auf

frische, warme italienische Croissants, ein köstliches Eisangebot und eine Vielzahl an frisch zubereiteten italienischen Speisen freuen“, heißt es abschließend seitens der APL Gastro GmbH.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2026 um 17:53 Uhr aktualisiert