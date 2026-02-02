„Falsche Polizisten“ treiben in Klagenfurt ihr Unwesen

Von gleich zwei Fällen von versuchtem schweren Betrug mittels dem „Falsche-Polizisten-Trick“ in Klagenfurt berichtet die Polizei am 2. Feber. Der erste Fall ereignete sich gegen 15 Uhr. Ein 53-jähriger Klagenfurter wurde telefonisch von einem falschen Polizisten kontaktiert und mit dem altbekannten „Schmäh“ konfrontiert: Seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und er müsse nun eine hohe Kaution (im fünfstelligen Bereich!) leisten. Doch der Klagenfurter ließ sich nicht hinters Licht führen: Wie die Polizei erklärte, erkannte er den Betrugsversuch und verständigte die Beamten. „Eine Geldübergabe fand nicht statt. Weitere Ermittlungen werden geführt“, heißt es dazu seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

80-Jähriger sollte Zehntausende Euro bezahlen

Rund eine halbe Stunde später wurde ein 80-Jähriger aus Klagenfurt angerufen, wobei sich der Anrufer ebenfalls als Polizist ausgab. Ihm wurde vorgegaukelt, sein Sohn sei festgenommen worden und der 80-Jährige solle nun mehrere Zehntausend Euro Kaution bezahlen, damit er freikomme. Doch auch der 80-Jährige erkannte die Masche, legte auf und rief die Polizei. Auch in diesem Fall kam es glücklicherweise zu keinem finanziellen Schaden. Momentan häufen sich derartige Betrugsversuche vor allem im Raum Klagenfurt, wie die Polizei am 2. Feber informiert. Alle Informationen dazu sowie Präventionstipps findest du hier: Polizei warnt: Anrufe sorgen in Kärnten für Angst, dann ist das Geld weg.