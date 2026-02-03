Gustav Mahler Privatuniversität startet PhD-Studium in Artistic Research

Die Gustav Mahler Privatuniversität startet ab Wintersemester 2026/27 ein sechssemestriges PhD-Studium in Artistic Research. Damit wird die GMPU nach nur sieben Jahren eine zweite Volluniversität Kärntens.

Die Gustav Mahler Privatuniversität (GMPU) setzt ein neues Kapitel in ihrer Geschichte: Ab dem Wintersemester 2026/27 wird ein sechssemestriges Doktoratsstudium im Bereich „Artistic Research“ angeboten. Damit ist die GMPU nach nur sieben Jahren als zweite Volluniversität Kärntens ein zentraler Akteur im tertiären Bildungssektor. Landeshauptmann Peter Kaiser betont: „Wir schreiben eine Erfolgsgeschichte im tertiären Bildungssektor und schlagen heute ein neues Erfolgskapitel auf. Mit diesem neuen Studienangebot hat Kärnten neben der Universität Klagenfurt eine zweite Volluniversität. Das ist nicht nur eine große Auszeichnung, ein großer Reputationsgewinn für Kärnten als Bildungsstandort, das ist vor allem ein neues Angebot im tertiären Sektor, das weit über die Grenzen des Landes hinausstrahlt.“

Zwischen Kunst und Wissenschaft

Das Doktoratsstudium setzt auf künstlerische Forschung als eigenständige Wissensform. „Künstlerische Forschung (Artistic Research) ist weder klassische Wissenschaft noch bloße Kunstpraxis, sondern ein drittes Feld, das sich einer breiten Palette von Forschungsmethoden bedient mit eigener Logik“, erklärt Vizerektorin Annemarie Podesser. Im Zentrum stehe das künstlerische Tun selbst: Komponieren, proben, interpretieren, gestalten oder aufführen werden zur Forschungsmethode, wodurch Wissen direkt im künstlerischen Prozess entsteht Rektor Roland Streiner ergänzt: „Das Doktorat sichert die Universität ab, ist für den Bildungsstandort bedeutend und strahlt über die Grenzen hinaus. Wir haben dieses Doktoratsstudium hier um Jahre früher möglich gemacht, als es das 2021 novellierte Hochschulgesetz für uns vorsieht. Das ist ein Erfolg aller.“ Die ersten Studienplätze für das neue PhD-Programm werden auf sechs Studierende begrenzt, der erste Abschluss ist für 2029 geplant.

Forschung und Wachstum an der GMPU

Die GMPU hat in den vergangenen Jahren ihre Forschungsstrukturen stark ausgebaut: Knapp 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten derzeit an 15 nationalen und internationalen Projekten. Kaiser betont: „Mit diesem Doktoratsstudium stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit der GMPU im Konzert der Universitäten. Sie steigt in ihrer Attraktivität für Studierende, aber auch für universitäre Kooperationen.“ Seit der Gründung 2019 ist die Universität kontinuierlich gewachsen: Von 110 auf über 400 Studienplätze mit Studierenden aus 30 Nationen, bis 2031 ist mit 450 Studienplätzen zu rechnen.