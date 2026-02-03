Trendsport erreicht Klagenfurt: Arena ONE kurz vor Eröffnung

Nachdem im Oktober 2025 bereits eine Padelbase in Annenheim eröffnet hat, fasst der Trendsport nun auch in Klagenfurt Fuß. Edin Cosic und Vanessa Callegaris verwandeln den Standort der ehemaligen Jump World One am Südring in eine moderne Padelhalle, welche sämtliche Stückchen spielt. Die Arena ONE – so der klingende Name – soll ein Treffpunkt für Jung und Alt werden, wie sie im Gespräch mit 5 Minuten verraten. „Wir selbst spielen mit unseren Kindern begeistert Padel und freuen uns schon im Winter nicht mehr pausieren zu müssen“, so das Ehepaar.

Kärntens erste Padel-Akademie

Cosic kommt aus der Sport- und Gesundheitsbranche, ist Inhaber des VEEV EMS Studios Klagenfurt und seit über 20 Jahren als Trainer tätig. Callegaris bringt wiederum zehn Jahre Erfahrung im Personalmanagement mit. Gemeinsam wollen sie nun einen Ort für Bewegung, Begegnung und generationsübergreifendes Zusammensein schaffen. Konkret bietet die Arena ONE sechs Indoor sowie drei Outdoor-Courts. Geplant ist zudem die erste Padel-Akademie des Landes einzuführen. Hierbei handelt es sich um eine „Ausbildung für Talente und Einsteiger„, wie die Betreiber erklären. Unterstützt wird diese durch Kooperationen mit umliegenden Schulen und Ausbildungsstätten.

Eröffnung im März

Geboten werden außerdem ein Café sowie Räumlichkeiten für diverse andere Sportangebote, darunter Yoga und Pilates, sowie Gesundheitsdienstleister. Eröffnet wird bereits in wenigen Wochen. Geplant sind neben einem Tag der offenen Tür auch Events, wie Spieleabende und Turniere.