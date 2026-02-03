Fleischer-Urgestein geht in Pension: Frierss führt Marke weiter

Raimund Plautz verabschiedet sich in den Ruhestand. Damit schließt zwar der älteste Fleischerbetrieb Klagenfurts, die Marke und ihre bekannten Spezialitäten bleiben jedoch bestehen. Der Kärntner Familienbetrieb Frierss übernimmt nämlich mit 1. Mai 2026 die Marke. „Jeder Betrieb hat seine eigenen Rezepturen – genau diese Vielfalt macht unser Handwerk aus und diese Vielfalt soll erhalten bleiben“, betont Rudolf Frierss.

Frierss führt Familienrezepte weiter

Die originalen Familienrezepte und Gewürzmischungen werden unverändert übernommen. Auch wird Raimund Plautz in der Anfangsphase aktiv eingebunden. Für ihn ist die Übergabe ein bewusster Schritt: „Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass mein Lebenswerk bei Frierss in guten Händen ist. So bleibt Plautz Teil von Klagenfurt.“ Beide Betriebe verbinden außergewöhnliche Gemeinsamkeiten: Frierss und Plautz wurden 1898 gegründet. Über Generationen hinweg standen beide Familien für handwerkliche Qualität, regionale Verwurzelung und enge Zusammenarbeit mit bäuerlichen Betrieben aus der Region.