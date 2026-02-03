Skip to content
/ ©FF Ferlach
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.
Die Freiwillige Feuerwehr Ferlach wurde am Dienstagabend zu einem Küchenbrand alarmiert.
Ferlach
03/02/2026
Küchenbrand

Einsatz in Ferlach: Heißes Fett löste Feuer aus

Am Dienstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Ferlach zu einem Einsatz aus: In einer Küche ist ein Brand ausgebrochen. Die Florianis konnten die Lage schnell unter Kontrolle bringen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Dienstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Ferlach zu einem Einsatz aus. In einer Küche war aus bislang unbekannter Ursache heißes Fett in Brand geraten. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Flammen waren binnen kurzer Zeit gelöscht. Anschließend wurden die Räumlichkeiten belüftet.

Ein Fettbrand forderte am Dienstagabend die Feuerwehrleute in Ferlach.
Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.
