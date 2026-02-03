Einsatz in Ferlach: Heißes Fett löste Feuer aus

Am Dienstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Ferlach zu einem Einsatz aus: In einer Küche ist ein Brand ausgebrochen. Die Florianis konnten die Lage schnell unter Kontrolle bringen.

Dienstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Ferlach zu einem Einsatz aus. In einer Küche war aus bislang unbekannter Ursache heißes Fett in Brand geraten. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Flammen waren binnen kurzer Zeit gelöscht. Anschließend wurden die Räumlichkeiten belüftet.