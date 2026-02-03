Robotik und KI-Allianz: Neue Kooperation in Kärnten vorgestellt

Im Zentrum der neuen Kooperation zwischen der Alpen-Adria-Universität und Joanneum Research stehen gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Robotik und der Künstlichen Intelligenz (KI). Ziel ist es, Synergien zwischen angewandter Forschung und universitärer Lehre zu nutzen. Eine gegenseitige Anbindung soll die Grundlage für ein enges Ineinandergreifen von Forschung, Lehre und Infrastrukturnutzung schaffen. Konkret hat Christian Oswald die Leitung des Instituts ROBOTICS bei Joanneum Research inne. Hubert Zangl, Institusvorstand an der Universtität Klagenfurt, übernimmt wiederum die wissenschaftliche Leitung. Rund um diese Schlüsselpositionen werden studentische Mitarbeitende und Projektmitarbeitende in gemeinsamen Forschungsprojekten tätig sein. Zudem bringen die ROBOTICS-Experten ihre Expertise in die universitäre Lehre ein.

Schaunig: „Starkes Signal für Forschungsstandort“

„Durch die enge Verknüpfung von universitärer Lehre, angewandter Forschung und moderner Infrastruktur – insbesondere am Standort Lakeside Park – steigern wir die internationale Sichtbarkeit Kärntens als Zentrum für Robotik-Exzellenz. Gleichzeitig entstehen neue Chancen für Spin-offs, industrielle Partnerschaften und nachhaltige Wertschöpfung in der Region“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) als zuständige Technologiereferentin des Landes Kärnten.

Strategische Partnerschaft

„In den letzten Jahren ist es uns gelungen, einen stark nachgefragten Bachelorlehrgang in der Robotik aufzubauen. Nun wollen wir auch mit einem Masterstudiengang einen stärkeren Fokus auf die Robotik legen und unser Angebot sichtbarer machen. Gleichzeitig entstehen durch gemeinsame Projekte attraktive Karrierepfade für Absolvierende in Forschung und Industrie – direkt vor Ort in Kärnten“, erklärt Uni-Rektorin Ada Pellert. Heinz Mayer, Geschäftsführer der Joanneum Research, ergänzt: „Die enge Anbindung an die Universität Klagenfurt stärkt unsere strategische Ausrichtung und verbessert unsere Position bei der Akquisition von nationalen und internationalen Forschungsprojekten.“