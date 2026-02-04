Großverfahren wegen Bitcoin-Betrug: Zwei Erwachsene vor Gericht

Großverfahren in Klagenfurt: Zwei Erwachsene stehen wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Bitcoins vor Gericht. Die Verhandlung ist auf mehrere ganztägige Termine angesetzt.

In Klagenfurt beginnt am Freitag ein Großverfahren gegen zwei Erwachsene, die laut Anklage der Staatsanwaltschaft Klagenfurt im Zeitraum 2019 bis 2020 Täuschungshandlungen im Zusammenhang mit dem Ankauf und der Verwaltung von Bitcoins begangen haben sollen.

14 ganztägige Termine

Ihnen wird gewerbsmäßiger schwerer Betrug sowie Veruntreuung und schwerer Betrug in verschiedenen Täterschaftsformen vorgeworfen. Die Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt ist derzeit auf 14 ganztägige Termine angesetzt. Am Freitag beginnt der erste Verhandlungstag um 08:30 Uhr und soll bis 15:30 Uhr dauern. Die Richterin wird Michaela Sanin sein.

Veranlagung und Verwertung von Bitcoins

Der Medienspiegel des Landesgerichts betont, dass der Sachverhalt weitgehend in der virtuellen Welt der Veranlagung und Verwertung von Bitcoins stattgefunden haben soll und im Rahmen des Verfahrens aufgeklärt werden soll. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.