119.000 Euro Schulden: Sanierungsplan soll Klagenfurter Firma retten

Über das Vermögen der SM-MATEJ-SLAVKO Trockenbau OG in Klagenfurt wurde am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Überschuldung beträgt 119.000 Euro.

Die wirtschaftliche Situation habe sich vor allem im Jahr 2025 verschlechtert, da im Unternehmen zu niedrig kalkulierte Subaufträge abgewickelt wurden, heißt es am Mittwoch vonseiten des Kreditschutzverbandes von 1870. Ersten Informationen zufolge betragen die Passiva 134.000. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von rund 15.000 Euro. „Somit errechnet sich die Überschuldung mit 119.000 Euro“, erläutert der Alpenländische Kreditorenverband.

Betrieb will sich sanieren

Von der Insolvenz sind 13 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Beabsichtigt wird die Fortführung sowie der Abschluss eines 20 prozentigen Sanierungsplanes. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 9. März 2026 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Rudolf Vouk bestellt.