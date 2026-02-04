Gestohlenes Auto nach Wochen wieder aufgetaucht

Ein Happy End gab es für eine 42-jährige Klagenfurterin: Ihr Auto, das Mitte Jänner in Kärnten gestohlen worden war, ist nun wieder aufgetaucht. Schweizer Polizisten konnten das Fahrzeug sicherstellen.

Kaum gestohlen, schon in … der Schweiz um genau zu sein. Zumindest im Fall einer 42-jährigen Klagenfurterin. Deren Auto wurde in der Nacht auf den 17. Jänner aus einem Innenhof in der Kärntner Landeshauptstadt entwendet. Seitdem war es zur Fahndung ausgeschrieben.

Happy End für Kärntnerin

Beamte der Schweizer Polizei konnten den Wagen am Dienstag schließlich sicherstellen. „Ein 27-jähriger Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen“, teilt die Exekutive zudem mit. Die Frau wurde zwischenzeitlich in Kenntnis gesetzt. Ihr Auto steht im Alpenstaat zur Abholung bereit.