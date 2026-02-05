150 Kinder gingen an der Uni Klagenfurt auf Wissensreise
Rund 150 Volksschüler waren am 4. und 5. Februar in der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt zu Gast. Dort erwartete sie ein abwechslungsreiches Programm.
An den Februar-Terminen der „UNI FÜR KINDER“ nahmen Schüler der Volksschule Kühnsdorf, der Volksschule Treffling, der Waldorfschule Villach, der Volksschule Rennweg, der Volksschule Arriach und der Volksschule Ludmannsdorf teil. Nach Begrüßungsworten der Vizerektoren Doris Hattenberger und Peter Schlögl erwartete die Kinder ein vielfältiges Programm.
Uni-Workshops für kleine Entdecker
Zu Beginn stellten sie sich gemeinsam mit Romy Müller in einem Workshop die Frage „Woher wissen wir überhaupt, was wir wissen?“. Utta Isop unternahm mit den Kindern einen Versuch mit Luftballonen und Kinderbüchern. Mit dem Team der Universitätsbibliothek wurden die Schätze des universitäten Bücherbestandes erkundet und Peter Schartner gab den Kindern Tipps für die Verschlüsselung von Nachrichten mit seinem Workshop „Wie schützt Caesar seine Geheimnisse und wieso kommen Asterix und Obelix trotzdem dahinter?“. Außerdem war die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik an beiden Tagen mit dem Thema „Deine Stimme – dein Superinstrument!“ im Programm vertreten.
Was ist die „UNI FÜR KINDER“?
Die „UNI FÜR KINDER. Kinderuniversität für Volksschulen" ermöglicht Schüler:innen, die Universität und universitäre Forschung an einem Vormittag kennen zu lernen. Insgesamt lädt die Universität zu vier Veranstaltungen pro Jahr. Teilnehmen können daran jeweils rund 75 Kinder der Schulstufen 3 und 4. Die nächsten Termine im Juli 2026 sind bereits wieder ausgebucht.