Wechsel an der Spitze der Kärntner Jungbauernschaft

Die Kärntner Jungbauernschaft hielt am Mittwoch im Schloss Krastowitz in Klagenfurt ihre Hauptversammlung ab. Neuer Landesobmann ist Maximilian Kogler aus St. Urban. Er folgt auf Marcel Wernisch.

Nach vier Jahren an der Spitze übergab Marcel Wernisch seine Funktion an Maximilian Kogler. Damit übernimmt kein Unbekannter den Vorsitz der Kärntner Jungbauernschaft. Der 24-jährige Landwirt engagiert sich seit Jahren auf unterschiedlichen Ebenen ehrenamtlich, unter anderem als Gemeindevorstand in seiner Heimatgemeinde St. Urban. „Mit großer Motivation und Freude sowie frischen Ideen starten wir in die Arbeit, um den Anliegen der jungen Generation eine starke Stimme zu verleihen und die Interessen junger Menschen in der Land- und Forstwirtschaft kraftvoll zu vertreten“, betont der neue Landesobmann.

Vorstandsteam aus allen Bezirken

Kogler wird von einem engagierten Vorstandsteam unterstützt. Ramona Rutrecht und Larissa Pobaschnig stehen ihm ebenso zur Seite wie Kassier Florian Stürzenbecher, Schriftführer Philipp Glawar-Barth und Geschäftsführer Daniel Gfrerer. Vertreter aus fünf Bezirken komplettieren die Gruppe.

Wernisch bleibt aktiv

Auch Wernisch bleibt der Kärntner Jungbauernschaft weiterhin erhalten und wird sich auch künftig seinen Aufgaben als Kammerrat der Landwirtschaftskammer Kärnten widmen. Für seinen langjährigen Einsatz und sein großes Engagement wurde ihm im Rahmen der Versammlung herzlich gedankt.