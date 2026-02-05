Dichter Rauch im Keller: Feuerwehren rücken nach Unterferlach aus

Donnerstagmittag rückten die Feuerwehren Ferlach, Glainach-Tratten und Unterferlach zu einem Einsatz aus. Grund war dichter Rauch, der in einem Keller bemerkt worden war.

Rauchentwicklung in einem Keller in Unterfellach im Bezirk Klagenfurt-Land rief Donnerstagmittag die Florianis auf den Plan. Sie handelten rasch, überprüften die Ursache und konnten schnell Entwarnung geben. „Es stellte sich heraus, dass es sich nur um eine starke Verpuffung in der Heizung handelte“, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Die Kellerräume wurden belüftet. Anschließend konnten die Mannschaften wieder einrücken.