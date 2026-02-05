Skip to content
Zu einem Feuerwehr-Einsatz kam es am Donnerstag in Ferlach.
Ferlach
05/02/2026
Einsatz

Dichter Rauch im Keller: Feuerwehren rücken nach Unterferlach aus

Donnerstagmittag rückten die Feuerwehren Ferlach, Glainach-Tratten und Unterferlach zu einem Einsatz aus. Grund war dichter Rauch, der in einem Keller bemerkt worden war.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Rauchentwicklung in einem Keller in Unterfellach im Bezirk Klagenfurt-Land rief Donnerstagmittag die Florianis auf den Plan. Sie handelten rasch, überprüften die Ursache und konnten schnell Entwarnung geben. „Es stellte sich heraus, dass es sich nur um eine starke Verpuffung in der Heizung handelte“, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Die Kellerräume wurden belüftet. Anschließend konnten die Mannschaften wieder einrücken.

