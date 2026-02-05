Amira Aly kämpft mit fehlender Distanz zu Ex-Mann Oliver Pocher

In der neuesten Podcastfolge von „Iced Macho Latte“ spricht Amira Aly mit der deutschen Kolumnistin Paula Lambert offen über ihren Ex-Mann Oliver Pocher: "Ich würd ja schon gern eine größere Distanz aufbauen, aber es geht nicht."

In dem Podcast „Iced Macho Latte“ sprechen Amira Aly und Paula Lambert offen und ehrlich über die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Zuletzt kamen sie dabei auch auf den derzeitigen Wohnort der gebürtigen Kärntnerin zu sprechen. Lambert fragte: „Wenn du die Wahl hättest, würdest du wieder zurückziehen?“ Daraufhin gesteht Aly: „Nein, für mich geht Auswandern ja überhaupt nicht, es klappt ja nicht.“ Als Grund führt die Moderatorin ihre Kinder an.

„„Ich bin gern da, aber…“

Generell könne sie sich zwar schon vorstellen wieder zurück nach Österreich zu kommen, „irgendwo am Berg, in ner Holzhütte„, allerdings nicht dauerhaft. „Auch nicht in Klagenfurt. Ich bin super gerne da, aber ich könnte dort nicht mehr leben. Ich würde da nicht weiterkommen im Leben“, erklärt sie Lambert. „Da ist nicht so viel Action.“ Aber auch in Deutschland scheint sie nicht ganz glücklich zu sein.

Amira wünscht sich Abstand

„Ich wohn‘ halt jetzt hier, wo ich wohne.“ Sie habe sich zwar bewusst dazu entschieden, „aber in erster Linie selbstverständlich, damit die Kinder auch beim Papa sein können.“ Und: „Ich dürft ja wahrscheinlich gar nicht wo anders hinziehen. Da denk ich mir manchmal schon so…“ Im Gespräch mit Lambert gibt sie außerdem zu, dass sie gerne eine „größere Distanz“ zu ihrem Ex-Mann Oliver Pocher aufbauen würde. „Aber es geht nicht.“ Sie sei nicht wie andere Frauen, die sagen: „Nimm die Kinder und ich bin dann mal weg, hinter mir die Sintflut.“ Dafür liebe sie ihre Söhne zu sehr. „Ich muss Teil deren Lebens sein“, betont sie in dem Podcast abschließend.