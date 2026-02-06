Skip to content
/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Feuerwehreinsatz in Klagenfurt-Feschnig.
Ein Einsatz der Feuerwehr hat am Freitagmorgen in Klagenfurt für Aufmerksamkeit gesorgt.
Klagenfurt
06/02/2026
Freitagmorgen

Drehleiter-Einsatz in Klagenfurt: „Was ist da los?“

Am Freitagmorgen ist die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einer Personenrettung in den Stadtteil Feschnig ausgerückt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Für Aufsehen sorgte am Freitagmorgen ein Feuerwehreinsatz im Klagenfurter Stadtteil Feschnig. 5-Minuten-Leser fragen: „Was ist da los?“ Wolfgang Germ, stellvertretender Branddirektor der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, klärte die Situation auf. „Es handelt sich um eine Personenrettung. Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes angefordert.“ Der Patiententransport erfolgt nun per Drehleiter aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

