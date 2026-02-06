Drehleiter-Einsatz in Klagenfurt: „Was ist da los?“

Für Aufsehen sorgte am Freitagmorgen ein Feuerwehreinsatz im Klagenfurter Stadtteil Feschnig. 5-Minuten-Leser fragen: „Was ist da los?“ Wolfgang Germ, stellvertretender Branddirektor der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, klärte die Situation auf. „Es handelt sich um eine Personenrettung. Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes angefordert.“ Der Patiententransport erfolgt nun per Drehleiter aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.