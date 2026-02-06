Der Parkplatz eines Cafés in Klagenfurt-Viktring ist derzeit in aller Munde. Der Grund: Wer dort sein Auto abstellt - wenn auch nur für wenige Minuten - riskiert eine Besitzstörungsklage. Die Strafe liegt bei 230 Euro.

Immer wieder erreichen die 5-Minuten-Redaktion Nachrichten betroffener Autofahrer, welche eine Besitzstörungsklage erhalten haben. Auch N. ist betroffen: „Es waren alle Parkplätze voll, bis auf den letzten, in den ich eingeparkt habe. Erst als ich ausgestiegen bin, habe ich gesehen, dass dieser Parkplatz zum Café gehört.“ Sie sei hineingegangen, um zu fragen, ob sie dort für kurze Zeit stehen dürfe. „Ich hatte sogar bereits die Parkgebühr bezahlt.“

Kein Einzelfall

Im Lokal sei ihr die Auskunft erteilt worden, dass sie nicht dort parken dürfe. „Daraufhin bin ich sofort in mein Auto gestiegen und weggefahren.“ Zwei Wochen später flatterte eine Besitzstörungsklage in Höhe von 230 Euro ins Haus. Kein Einzelfall. Auch S. hat ein solches Schreiben erhalten. Er berichtet: „Die Beschilderung ist nur teilweise sichtbar. Ein kleines Schild an der Wand, das leicht zu übersehen ist. Wer auf dem zweiten Parkplatz steht, sieht es überhaupt nicht.“

Gezielte Parkplatz-Abzocke?

Auch die Google-Rezensionen des Cafés sprechen eine eindeutige Sprache. Dort ist unter anderem zu lesen: „Wurde auch Opfer einer Besitzstörungsklage.“ oder „Scheint ein Sport der Besitzerin zu sein, ständig Besitzstörungsklagen loszulassen.“ Diese war für 5 Minuten bislang weder schriftlich noch telefonisch erreichbar. Auch eine Anfrage an die Anwaltskanzlei, welche die Klageschreiben ausstellt, blieb bislang unbeantwortet.

Kärntnerin bleibt auf 700 Euro sitzen

N. versuchte es indes über Gericht: „Leider wurde der Sachverhalt kaum berücksichtigt – es ging ausschließlich darum, ob ich länger als zirka zehn Sekunden dort gestanden bin.“ Weder das sofortige Wegfahren noch angebotene Zeugenaussagen spielten laut der Kärntnerin eine Rolle. Inzwischen haben sich die Kosten für sie auf knapp 700 Euro erhöht. Darum will sie nun andere warnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert