Grüner Tee zum Tag der Liebe: Matcha-Lokal startet bald durch

Jungunternehmerin Katja Platzner (28) startet in Klagenfurt - wie berichtet - mit ihrem eigenen Matcha-Lokal durch. In der St. Veiter Straße bereitet sie alles für die große Eröffnung vor. Diese findet am Valentinstag statt.

Wer noch nicht weiß, wohin das Valentinsdate am Samstag, dem 14. Februar 2026 führt, dem kann Jungunternehmerin Katja Platzner aushelfen. Die 28-Jährige eröffnet nämlich am Tag der Liebenden ihr Take-away-Lokal „Matcha Mood“ in Klagenfurt.

Matcha-Hotspot feiert Eröffnung

Der japanische Grüntee ist derzeit das Trend-Getränk schlechthin. Auch Platzner ist davon angetan. Für sie war daher klar: Ein Matcha-Lokal in Klagenfurt muss her. „Es war ein langer Prozess, bis ich das richtige Matcha-Pulver gefunden habe, fast schon vergleichbar mit einem edlen Tropfen Wein“, erzählte sie im Oktober mit 5 Minuten. Daraus soll nicht nur Matcha Latte werden, sondern auch allerhand Spezialitäten, wie z.B. Matcha-Kekse. Dafür plant Platzner auch eine Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten.

Am 14. Februar ist es so weit

Zur Eröffnung will die Betreiberin Valentinstags-Specials anbieten. „Auch ein Run Club aus Klagenfurt hat bereits angekündigt, seinen Lauf bei uns zu beenden“, freut sie sich abschließend.