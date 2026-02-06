Skip to content
/ ©klagenfurt_elite
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Busunfall auf der Villacher Straße.
Auf der Villacher Straße hat es gekracht.
Klagenfurt
06/02/2026
Freitagmittag

Unfall auf der Villacher Straße: Auto kollidiert mit Bus

Nach einem Busunfall zwischen dem Lendhafen und der Rizzibrücke kommt es auf der Villacher Straße in Klagenfurt zu Verzögerungen. Autofahrer sollten daher mehr Zeit einplanen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Ein Verkehrsunfall hat sich Freitagmittag in der Villacher Straße in Klagenfurt ereignet: Zwischen dem Lendhafen und der Rizzibrücke sind aus bislang unbekannter Ursache ein Auto und ein Bus miteinander kollidiert. Das geht aus einem Posting des Instagram-Kanals klagenfurt_elite hervor. Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.

