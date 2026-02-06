Unfall auf der Villacher Straße: Auto kollidiert mit Bus

Nach einem Busunfall zwischen dem Lendhafen und der Rizzibrücke kommt es auf der Villacher Straße in Klagenfurt zu Verzögerungen. Autofahrer sollten daher mehr Zeit einplanen.

Ein Verkehrsunfall hat sich Freitagmittag in der Villacher Straße in Klagenfurt ereignet: Zwischen dem Lendhafen und der Rizzibrücke sind aus bislang unbekannter Ursache ein Auto und ein Bus miteinander kollidiert. Das geht aus einem Posting des Instagram-Kanals klagenfurt_elite hervor. Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.