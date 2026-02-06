Toll: Südpark feiert Valentinstag und schenkt gemeinsame Erinnerungen

Am 14. Februar lädt der Südpark Klagenfurt unter dem Motto „Momente, die verbinden“ zu einer kostenlosen Fotoaktion für Paare, Freunde und Familien ein.

Der 14. Februar steht weltweit im Zeichen der Liebe. Heute feiern wir am Valentinstag nicht nur die romantische Liebe, sondern die Verbindung zu all jenen Menschen, die uns wichtig sind: Partner, beste Freunde oder die Familie.

Von 10 bis 16 Uhr im Südpark:

Der Südpark Klagenfurt möchte diesen Tag für dich unvergesslich machen. Unter dem Motto „Momente, die verbinden“ lädt das Center am 14. Februar 2026 zu einer ganz besonderen Aktion ein. Zwischen 10 und 16 Uhr wartet im 1. Stock auf der Bühne der Fotograf Dominik Zwatz auf euch um euren Glücksmoment festzuhalten. Das Foto bekommst du kostenlos. Zusätzlich zum persönlichen Fotoshooting verschenkt der Südpark eine gratis Rose für deinen Lieblingsmenschen, solange der Vorrat reicht.